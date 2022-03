Hombre salva a su hijo de morir atropellado por auto que chocó en tienda

Un hombre de Colorado hizo uso de sus impresionantes reflejos e intuición de padre al salvar a su hijo de morir atropellado.

En un video que se está viralizando en redes sociales se muestra a un hombre y a su hijo que se encuentran comprando sus desayunos en la tienda de donas City Donuts, ubicada en la comunidad de Aurora, Colorado.

Las imágenes, tomadas por las cámaras de vigilancia, captaron el momento en que el padre, identificado como Allan Taylor, se abalanza hacia su hijo para salvarlo de un auto que se estrellaba al instante contra los escaparates de la tienda hasta detenerse en contra del mostrador de forma estrepitosa.

El vehículo se estrelló justo donde el pequeño Zane Taylor, de cuatro años, se encontraba parado esperando a su papá.

En una entrevista que dio a la estación de noticias local Fox KDVR, Allan dijo que se encontraba en la tienda con su hijo como cada fin de semana comprando sus desayunos, ya que es un “ritual” entre padre e hijo comer donas juntos.

“Venimos aquí cada dos sábados y domingos, es nuestro ritual durante los últimos dos años”, dijo.

Mientras pagaba su orden volteó a ver al niño para cerciorarse de que se mantuviera cerca de él cuando vio que el auto se dirigía hacia la tienda; en fracción de segundos sacó al niño del camino del automóvil venía hacia ellos a toda velocidad.

“Estaba pagando y haciendo lo que siempre hago, lo miro y me aseguro de que esté bien, y cuando lo miré vi que el auto entraba por la puerta”, apuntó.

Los informes de las autoridades de Aurora informaron que el vehículo estrellado se trataba de un auto recién robado poco antes del incidente en la tienda; los delincuentes salieron corriendo por las puertas de inmediato, antes de que fueron vistos.

Surveillance video from inside City Donuts in Aurora shows the moment a stolen car crashed into the business Saturday morning. A father and his 4-year-old child sustained minor injuries https://t.co/yDFQpKLmX8 pic.twitter.com/U4n1Cc8b2F