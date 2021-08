Hombre se quita la ropa en reunión escolar para abogar por el uso de cubrebocas

Un padre de familia protestó a favor del uso de cubrebocas en las escuelas de Texas durante una junta escolar.

De acuerdo con los informes, James Akers, padre de un estudiante de secundaria en el Distrito Escolar Independiente de Dripping Springs, acudió a una reunión para abogar a favor del uso de cubrebocas entre estudiantes y otros protocolos sanitarios.

En medio de los aumentos de casos positivos por covid y su variante delta, las escuelas de Texas están dejando la opción abierta de usar cubrebocas en las escuelas.

Al inicio de la reunión, Akers dijo mientras se quitaba la ropa que él, como muchos otros adultos, acataban normas y reglas para una mejor convivencia como sociedad y dentro de los ámbitos laborales a pesar de que no a toda la gente le gustaba seguirlas.

Dijo que el uso de cubrebocas debía ser una regla “simple” que se debía seguir “por una muy buena razón” a pesar de que no a todos les guste.

“No me gusta que el gobierno ni ninguna otra entidad, sólo pregúntenle a mi esposa, me diga qué hacer. En el trabajo, me hacen usar esta chaqueta. La odio. Me hacen usar esta camisa y corbata. Lo odio”, dijo el hombre mientras se quitaba la camisa y su chamarra.

Puso como ejemplo las reglas de tránsito, de estacionamiento para personas con capacidades diferentes y de otras normas sociales para explicar la importancia del uso de reglas para el bienestar común.

“Es un protocolo simple, gente. Seguimos ciertas reglas por una muy buena razón”, añadió en su discurso mientras se quitaba el resto de su ropa y los padres presentes en la reunión celebraban lo que decía.

Cuando terminó su discurso, las autoridades escolares le solicitaron ponerse de nuevo la ropa y que ya vestido continuara expresando sus puntos de vista sobre el uso opcional del cubrebocas.

Según el medio local KXAN, Akers se quitó la ropa frente a las autoridades y padres de familia para destacar la importancia de las normas sociales. Asimismo, dijo que las decisiones sobre los protocolos sanitarios se están manejando de forma equivocada por cuestiones políticas y no por bienestar.

“Hay demasiadas voces por ahí que creo que están cavando por razones políticas y absolutamente no piensan en las decisiones de sentido común que tomamos todos los días para cumplir todo, desde conducir por la carretera y ser seguros y corteses con los otros conductores hasta no estacionarse en lugares para discapacitados; todas estas reglas que nos dan todos los días que seguimos porque tienen sentido”, le explicó el hombre al medio.

A inicios de agosto, las autoridades de salud del distrito escolar dijeron que el uso de cubiertas faciales sería una opción para los estudiantes a partir del inicio del año escolar presencial.

Posteriormente emitieron un comunicado en el que destacaron que recomendaban el uso de cubrebocas, pero que no sería una exigencia.

Las decisiones de las escuelas se han basado en el mandato del gobernador Greg Abbott sobre prohibir a las escuelas que exijan las cubiertas faciales a sus estudiantes.

En algunos distritos escolares de Texas se ha ignorado dicha orden y en cambio se ha convertido en una obligación, tanto para alumnos como para profesores, el uso de cubrebocas dentro de las escuelas durante todo el tiempo que permanezcan en ellas.

