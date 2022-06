Huéspedes encuentran 10 cámaras secretas en su alquiler de Airbnb

Airbnb está siendo severamente criticado en redes sociales luego de un aterrador hallazgo hecho por una invitada en Filadelfia.

Y es que, de acuerdo con un video y varios tweets que se viralizaron en Twitter, una mujer alquiló una casa en la ciudad y a su llegada encontró al menos 10 cámaras escondidas en varias partes de la propiedad, incluidas habitaciones y baños.

“Deben ser cautelosos al reservar Airbnbs”, dijo la usuaria identificada como @foxytaughtyou en la primera publicación que hizo en Twitter exponiendo lo sucedido.

“Mi amiga y yo nos hospedamos recientemente en un Airbnb en Filadelfia con más de 10 cámaras ocultas por toda la casa. Incluyendo las duchas y los dormitorios. Algunos estaban disfrazados de sistemas de rociadores, pero tiene una lente de cámara”, agregó.

Más adelante en su hilo, escribió que las cámaras estaban estratégicamente colocadas para “tener una vista perfecta” de los invitados y señaló que cree que fue captada varias veces sin ropa, por lo que se cambió de habitación.

“Menos mal que era un viaje de chicas así que no estaba teniendo relaciones, pero estaba desnuda y tuve que cambiarme en esta habitación”.

El video que acompañó este mensaje mostró la ubicación de algunas de las cámaras ilegales dentro de la habitación. Tras ser compartido, el clip superó los 2.1 millones de reproducciones y creó una red de debate en la red social sobre la seguridad que ofrece el servicio de alquiler.

Asimismo, dijo que se puso en contacto con la empresa para hacer reclamos, ya que los anfitriones de la casa nunca le contestaron el teléfono y ni siquiera se presentaron cuando le entregaron la casa, por lo que no los conoce.

Cuando Airbnb les contestó el reclamo, no les dio reembolso, en cambio, les dieron una nueva ubicación y la policía no les dio una respuesta a la acusación que presentaron.

We noticed these “sprinklers” CAMERAS were placed in spots to get a perfect view of people. Luckily it was a girls trip so I wasn’t having intercourse… but I was naked and had to change in this room pic.twitter.com/9SHPLUEpkg