Huracán Elsa destroza el sur de Barbados; sigue su trayectoria

Elsa, el primer huracán del año en la cuenca atlántica, provocó a su paso por el territorio caribeño de Barbados graves daños en viviendas y la caída de árboles, entre otros efectos, mientras se acerca a San Vicente y las Granadinas con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unido informó en su boletín de las 11.00 horas (18.00 GMT) de que el huracán se mueve hacia el oeste-noroeste a cerca de 29 millas por hora (46 km/h) y se espera que siga en esa dirección los próximos dos días, con cierta pérdida de velocidad a partir del domingo por la noche.

Las autoridades de Barbados informaron de que Elsa, a su paso por las cercanías del pequeño territorio, causó el desprendimiento de techos, la caída de vallas y el derribo de árboles, en especial en la parte sur de la isla.

En la parte central de la isla, los residentes del municipio de Saint George sufrieron cortes de energía y agua como parte del protocolo planificado de la Autoridad del Agua de Barbados.





AFP

Medios locales informan de desprendimientos de techos en viviendas de los municipios de Gall Hill y Christ Church.

El ministro del Interior de Barbados, Wilfred Abrahams, envió un mensaje a la población en el que señalaba que la ayuda llegará a los afectados tan pronto como mejoren las condiciones meteorológicas.

Las áreas más afectadas desde que la tormenta tocó tierra a primeras horas de la mañana son los municipios de Rose Hill, Siant Peter, Bath Land, St John y Oistins, Christ Church y Gall Hill, donde los fuertes vientos causaron daños importantes.

Here are the 11 AM AST Key Messages for Hurricane #Elsa, now crossing the southern Leeward Islands. New watches and warnings issued for portions of Hispaniola and for Jamaica. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/hugeTWUUbv