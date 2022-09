Huracán Ian azota Florida; reportan personas atrapadas en viviendas inundadas

El huracán Ian, una de las tormentas más poderosas jamás registradas en Estados Unidos, azotó el suroeste de Florida el miércoles, convirtiendo las calles en ríos, dejando sin electricidad hasta a 1,8 millones de personas y amenazando con generar daños catastróficos tierra adentro.

Un cuartel policial costero reportó que estaba recibiendo muchas llamadas de personas atrapadas en viviendas inundadas. Gente desesperada hizo publicaciones en Facebook y en otras redes sociales, rogando ser rescatada o a sus seres queridos. Algunos videos mostraban agua cubierta de escombros aproximándose a las cornisas de las casas.

El centro del huracán toco tierra cerca de Cayo Costa, una isla barrera al oeste de la densamente poblada Fort Myers.

BREAKING | Hurricane #Ian brings catastrophic storm surge to Naples, Florida with water moving into houses. Social media channels show residents SWIMMING in the surge in their houses.



DO NOT DO THIS. You don't know what may be in this water, including chemicals! pic.twitter.com/PeFfCpLklx