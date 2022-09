Huracán ‘Ian’: Captan daños en 15 avionetas por tornado en aeropuerto de Florida

Florida ya registra los primeros daños por el poderoso huracán ‘Ian’, que avanza con una fuerza cercana a la categoría 5 en la escala de Saffir Simpson, con vientos máximos de 249 kilómetros por hora.

Entre las afectaciones destacan los daños en el aeropuerto de North Perry, situado al oeste de Hollywood, que causó un tornado generado por el paso del huracán en la zona.

De acuerdo con los reportes locales, más de 15 avionetas y varios hangares resultaron dañados en el lado norte de las instalaciones aeroportuarias de la ciudad de Pembroke Pines.

NEW VIDEO: Over 15 planes damaged at North Perry Airport north side (more possibly on the south side) due to a suspected tornado. #IAN #HurricaneIan

Video Courtesy TTWN/Steven J Grey pic.twitter.com/W4kQPU3R32