El huracán Milton, considerado como el peor fenómeno meteorológico del siglo, podría causar daños irreversibles en estados como Florida, pero a pesar de los riesgos, los habitantes se rehúsan a evacuar de las zonas de peligro para no abandonar a sus mascotas en medio de la catástrofe.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, alertó que la evacuación es una medida de seguridad “de vida o muerte”, sin embargo, a través de redes sociales se viralizaron diversos videos donde los residentes muestran su preocupación por la integridad de sus caballos.

No todos los animales cumplen con los protocolos de seguridad para su transportación, por ello, los habitantes de Florida tomaron medidas de emergencia para salvaguardar la vida de sus animales, a quienes consideran como “hijos” que son parte de su familia.

La cuenta Our Simple Homestead, que cuenta con más de 200 mil seguidores en TikTok, se dedica a compartir contenido sobre animales de granja a través de redes sociales, pero su ubicación en Claremont entre Tampa y Orlando preocupa a sus seguidores. En un video, aseguraron que no van a evacuar, pese a los peligros.

“No estamos evacuando y por favor no me pidas que lo haga. Todos estos animales son nuestros hijos, hemos criado a la mayoría de ellos desde que nacieron y no los vamos a dejar”, comentó la titular.

Dejarán libres a los caballos durante el huracán Milton

Aunque algunos usuarios consideran que el lugar más seguro para los animales es el granero, la titular de la cuenta aseguró que mantenerlos en esa ubicación podría ser mortal para ellos y la mejor decisión es dejarlos en libertad.

“El lugar más seguro es dejarlos sueltos, lo cual como padre es difícil de hacer porque las cosas volarán con fuerza en este huracán, los árboles caerán por todas partes, está oscuro y los animales no podrán ver, así que es muy difícil”, señaló a punto del llanto.

Además, comentó que los demás animales que tiene en su propiedad ingresarán a su hogar para ser resguardados durante el paso del huracán Milton en Florida, a pesar de no estar en una zona costera: “Tengo pollitos, estarán en la casa, los perros estarán en la casa, el gato estará en la casa y aún estoy trabajando para traer a las vacas bebés a la casa”, comentó.

No es la única persona que tomó la decisión de liberar a sus caballos, en redes sociales, diversos habitantes compartieron conmovedores videos despidiéndose de sus animales tras etiquetarlos con su número telefónico sobre el cuerpo.

La esperanza, según usuarios, es que cuando la catástrofe pase, los residentes que encuentren a los caballos se pongan en contacto con los dueños para su regreso: “Y pensar que con el dolor de su alma los tienen que dejar libres por su propio bien”, “Dios mío, me duelen en el alma estos caballitos, ellos no tienen la culpa de la destrucción del hombre”, “Es el video que más me ha dolido”, dicen.