El huracán Milton, considerado como uno de los más peligrosos de 2024, causó que diversas personas que habitan en el Golfo de México tomen medidas precautorias, sin embargo, una joven causó polémica por acusar a los yucatecos de “inventar” los huracanes para “no trabajar ni ir a la escuela”.

La mujer conocida como Sandra Orozco es presuntamente originaria de Monterrey, Nuevo León y compartió su molestia por encontrar los establecimientos cerrados en Mérida cuando llega a la ciudad, ya que desde su consideración “no está ni lloviendo” pero no puede "ir al Oxxo”.

Además, Orozco explicó que los yucatecos inventaron la categoría de los huracanes para no realizar sus actividades cotidianas: “Se me hace que lo inventan para no trabajar, que los niños no vayan a la escuela y estar en sus casas tirados haciendo nada. A mí se me hace que la gente realmente lo hace porque no quiere trabajar, no quiere hacer nada y quieren como día de asueto”, expresó

Para finalizar su teoría, la mujer que cuenta con más de 16 mil seguidores en redes sociales, señaló que los habitantes de Yucatán quieren “estar encerrados comiendo” y enfatizó que eso les ocurre porque “buscan pretextos para en cualquier momento salirse de esa vida”.

La publicación rápidamente se hizo viral en diferentes plataformas de comunicación como X (antes Twitter), donde usuarios mostraron su molestia por las declaraciones de la joven foránea, quien es acusada de compartir información errónea que pone en peligro a los habitantes que creen su discurso.

“Los huaches que vienen a refugiarse a Yucatán no sólo desprecian nuestra forma de vida, tradiciones e idiosincrasia, también menosprecian nuestra cultura del huracán. La desinformación que comparten y su desprecio por las medidas preventivas nos ponen en peligro a todos”, comentaron.

Controversia por estatua de Poseidón en Yucatán

No es la primera vez que se comparten hipótesis sobre la llegada de los huracanes a Yucatán, durante el fenómeno meteorológico ‘Beryl’ una joven residente de la ciudad costera aseguró las lluvias torrenciales fueron provocadas porque el dios Chaac se enojó ante la estatua de Poseidón que se colocó en Puerto Progreso.

Además, invitó a los habitantes a no consumir yogurt griego ni productos extranjeros durante para que el dios maya no se enojara y provocara desastres naturales de grandes magnitudes.

Tras la polémica y el disgusto de los habitantes por la imposición de un dios no nativo, se colocó la estatua de Chaac en Yucatán y se convirtió en uno de los puntos turísticos favoritos de la localidad.