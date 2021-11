Imágenes del "Wonder of the Seas", el crucero más grande del mundo

El "Wonder of the Seas", presentado como el crucero más grande del mundo, zarpó el viernes del puerto francés de Saint-Nazaire, donde fue construido para el crucerista Royal Caribbean International, informó un periodista de la AFP.

Bajo la mirada de cientos de curiosos, el megabuque partió hacia la ciudad francesa de Marsella, donde se le espera el martes para los últimos retoques. Su explotación comercial está prevista para marzo.

El buque de 362 metros de largo y 66 de ancho podrá acoger hasta 9, 000 personas- incluyendo 2,300 miembros de la tripulación - en 16 pisos.

It’s all and games on the all-new Wonder of the Seas — with more ways to soak up the sun, catch stunning ocean views, and enjoy your days at sea than ever before. pic.twitter.com/aeZyPdhtKM