Imágenes. Protestas en el mundo por invasión de Rusia a Ucrania

Columnas de manifestantes que coreaban consignas contra la guerra ganaron el jueves las calles de en Berlín, París Varsovia y La Haya, entre otras urbes, en protesta al ataque ruso contra Ucrania.

"Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras" dice la pancarta de un manifestante frente a la embajada rusa en Berlín. Muchos de los que participan de la protesta llevan los colores de la bandera ucraniana. Parte de ellos son rusos residentes en Alemania.

"Los ucranianos y los rusos son hermanos y hermanas. Todos mis amigos están conmocionados y no quieren una guerra. Queremos demostrar que estamos en contra de la guerra. Somos rusos y venimos de Rusia. Ucrania siempre ha sido un país muy amistoso con nosotros y un país cercano", abunda Ekaterina Studnitzky, de 40 años, residente en Alemania desde hace 16.

En otra manifestación, a los pies en la mítica Puerta de Brandenburgo la estudiante ucraniana Sofia Avdeeva acusa de Vladimir Putin: "me robó mi casa porque soy de Donetsk y mi familia y yo tuvimos que marcharnos por la guerra".

"No quiero que toda Ucrania corra la misma suerte. Ya he dicho adiós a mi casa pero no quiero que todo el país viva el infierno que hemos vivido".