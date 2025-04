La influencer Emma Duarte asegura que existe un nuevo modus operandi para extorsionar a la gente en calles de la Ciudad de México, en el que - según ella- participan niños.

La creadora de contenido, que cuenta con un millón de seguidores en Tiktok, aseguró que fue víctima de estafa mientras caminaba en avenida Reforma y lanzó una alerta para los turistas que visitan la ciudad.

“Story time de cómo un niño se trepó en mi maleta y dijo que no se iba a quitar hasta que le diera dinero” , menciona Duarte al inicio de su video.

“Salí a cenar con unos amigos y yo traía mi maleta porque ya me tenía que ir al aeropuerto. Entonces pues íbamos caminando por Reforma, ya íbamos en busca del carro” , dijo la tiktoker como contexto.

“Iba caminando y de la nada enfrente de mí… Haz de cuenta que yo iba así iba así con mi maleta y enfrente de mí se avienta el niño, así de que en el piso y dice, ‘ay, me atropellaste’ , y le dije, ‘ay, niño, me asustas’

“(…) yo le decía, ‘ya, ya, con permiso, ya me tengo que ir’. ‘No, no me voy a quitar hasta que me des dinero’ , pero así agarradísimo de mi maleta (…) O sea, cuando me dijo eso, honestamente me se me volteó el chip” , explicó Emma Duarte.

En el video que la beauty blogger compartió dentro de su story time, se observa al menor de edad aferrándose a la maleta de la tiktoker.

Asimismo, se alcanza a percibir cómo las personas que acompañaban a Emma comienzan a decirle al menor de edad que no era correcto lo que estaba haciendo.

“Un amigo dijo de ‘no, no le vamos a dar dinero porque no son las maneras’. Y para este punto ellos ah comenzaron a hablar por mí porque yo me estaba muriendo coraje (…) yo sé perfectamente que los papás estaban viendo al niño hacer eso” , explicó.

Además, señaló que comenzó a grabar los hechos “porque luego se puede malinterpretar, ¿qué tal si el niño grita de, ‘Ay, me golpeó’ (…) O sea, yo no quería ningún malentendido y ya me estaba enojando” .

La tiktoker confesó que la solución a esta nueva modalidad para estafar a personas fue “ engañarlo ”.

“Para engañarlo abrí el zipper de mi bolsa”, dijo Duarte, dando a entender que simuló que iba a darle dinero al menor de edad.

“Más o menos (…) se separó de la de la maleta y dije, ‘De aquí soy’. Agarré esta bolsa, me la colgué superrápido, el novio de mi amiga agarró mi maleta (…) Entonces, el niño, enojado con los brazos cruzados, no sé qué empezó a decir” , detalló la influencer.

“Me molesté mucho porque ya tengo un nuevo miedo desbloqueado, que un niño se me trepe la maleta y me pida cosas y no me deje ir hasta que se las dé” , reprochó la creadora de contenido de belleza.

Niños en situación de calle utilizados para extorsiones

Asimismo, Emma Duarte, recalcó haber visto antes al mismo menor de edad que se agarró de su maleta, pero con otra persona en una cafetería.

“Yo al niño lo había visto de lejos abrazando a un muchacho que estaba sentado en el Starbucks. Entonces, si se atrevió a hacer eso de tirarse al piso, encimarse en mi maleta, no dudo que al muchacho también le estuviera haciendo como algo similar” , alertó.

“Lo hago para prevenir, esta fue en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, o sea, fue en reforma, en plena reforma donde hay, pues yo creo que más policías (…) y aun así lo hacen. O sea, entonces mucho cuidado, si andas por reforma” , concluyó.

Pese a que la influencer difundió el video para alertar a los capitalinos, así como a sus seguidores, no faltaron los internautas que desaprobaron la denuncia de la joven.

Aun así, la tiktoker se vio mayormente apoyada por los usuarios de la app social, mismos que emitieron los siguientes comentarios: