Un influencer conocido en redes sociales como @nickfromohio, compartió la experiencia que vivió al viajar en un avión tras ser agredido verbalmente por rechazar intercambiar su asiento con un padre de familia.

El joven que cuenta con más de 100 mil seguidores, narró que se encontraba a bordo del avión en el área de ventanilla, cuando un hombre se acercó a su asiento para buscar realizar un intercambio de lugares para “estar con sus hijos”.

Sin embargo, Nick se percató que no se encontraban personas menores de edad con el pasajero y momentos más tarde, descubrió que se trataba de dos hombres de su misma edad.

“Estos niños no son pequeños, no es necesario que te sientes al lado de esta gente. Incluso si son niños pequeños sentados en un avión, van a estar bien, estamos todos en el avión, no es que puedan ir a ninguna parte”, señaló.

De acuerdo con el creador del contenido, el hombre de 40 años mostró una actitud “agresiva” por su respuesta negativa, además, “gritó” frente a los demás pasajeros para lograr el intercambio.

Ante la discusión, las azafatas de la cabina se acercaron para solucionar la situación, pero el implicado aseguró que Nick estaba sentado en su asiento y cuando el joven demostró la “mentira”, el hombre lo acusó de robar su boleto.

“Este tipo pierde la cabeza, comienza a gritarme , a llamarme todos los nombres del libro. Sus hijos intentan calmarlo y le dicen ‘no golpees a nadie, no lo golpees’”, aseguró.

Las auxiliares de vuelo intentaron que el pasajero regresara a su asiento, sin embargo, “rojo y furioso” intentó “agredir” al influencer y tuvo que ser retirado del vuelo, mientras que Nick fue trasladado a primera clase.

Según su declaración, la razón por la que se negó a cambiar su asiento fue porque estaba “cansado” y “sin ganas de levantarse” porque era un vuelo a las 5:00 am que planeó con antelación.

Influencer genera debate tras negarse a intercambiar asiento de avión

A través de redes sociales, distintos usuarios narraron experiencias similares al ser “molestados” para intercambiar su asiento, sin embargo, aseguraron que “no lo harían” porque los asientos con ventana tienen un costo adicional.

“Los asientos de ventana cuestan como $30 adicionales, de ninguna manera, solo cambiaría mi asiento por un poco más de dinero”, “El descaro de DESPERTAR A UN EXTRAÑO, tocarte el hombro cuando tienes los ojos cerrados”, comentaron.

A la vez, algunos internautas indicaron que “la mala planificación” de los pasajeros, no es “una emergencia real”, pero las opiniones contrarias generaron un debate en el video viral.

“Aparentemente soy la minoría, pero si viajo solo, casi siempre cambio a con alguien para que pueda mantener unida a su familia. Sigo yendo del Punto A al Punto B independientemente”, comentaron.