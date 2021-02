Influencer rifa su coche para comprar y prestar tanques de oxígeno

Guanajuato (México), 9 feb (EFE).- El "influencer" mexicano Scott Adrián Moreno Nieto, conocido en redes como "Scott Traveling", ganó recientemente notoriedad por organizar una rifa de su coche y utilizar el dinero ganado para comprar y prestar tanques de oxígeno, en un momento en el que hay escasez de estos insumos por la pandemia de coronavirus.

Su popularidad en Facebook, que luego pasó también a Instagram y YouTube, comenzó en el 2018 con videos y fotografías de viajes a distintos países, pero principalmente por las cosas raras que le sucedían, explicó este martes Scott en entrevista para Efe.

“He hecho videos de viajes en diferentes lugares y no son como videos que hayan pegado mucho. Por ejemplo, hice un video en Petra (Jordania) que está muy bonito, y no pegó el video como tal en Petra, pegó porque ahí me mordió un camello”, narró entre risas.