Una inmigrante embarazada de 23 años escaló el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pero quedó atrapada al serle imposible descender y fue rescatada por los bomberos de El Paso, Texas.

Oficiales de la Patrulla Fronteriza solicitaron el rescate de la mujer hondureña, quien escaló 5 metros y medio del muro. Después fue trasladada en ambulancia al Centro Médico Universitario para una evaluación médica. Se dijo que ella y el bebé gozaban de buena salud.

A pregnant woman got stuck while trying to jump the border fence between El Paso and Ciudad Juarez. CBP helped her down and was immediately expelled to Mexico under Title 42. pic.twitter.com/HWGlaZ4jO9