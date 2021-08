Inmigrantes ahora pueden obtener Green Card y Seguro Social al mismo tiempo

Los inmigrantes que solicitan su Green Card de residencia permanente en Estados Unidos ahora pueden obtener al mismo tiempo su Seguro Social para trabajar legalmente y con derechos en el país.

Antes, los inmigrantes tenían que esperar a obtener su Tarjeta Verde para solicitar un número en la Administración del Seguro Social, pero el gobierno de Joe Biden anunció el lunes que ahora pueden hacerlo a la par.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informaron que actualizaron el Formulario I-485 de Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus para incluir las preguntas adicionales necesarias para solicitar un número de seguridad social (SSN) o una tarjeta de reemplazo.

Después de aprobar el Formulario I-485, en la mayoría de los casos, USCIS transmitirá de manera automática la información a la Administración del Seguro Social.

Cuando el personal de Seguro Social reciba la información, asignará automáticamente un SSN original o expedirá una tarjeta de reemplazo, según sea necesario. Esta colaboración no aumentará la tarifa de presentación del Formulario I-485, aseguran.

Applicants filing for lawful permanent residence status can now apply for a Social Security number or replacement card using Form I-485, saving them a trip to a Social Security office. Learn more: https://t.co/G2R49fpMIm pic.twitter.com/Qp8sY4n9oZ