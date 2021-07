Inmovilizan a mujer con cinta por intentar abrir puerta de avión en pleno vuelo

Una mujer fue inmovilizada con cinta adhesiva por el personal y pasajeros de un vuelo hacia Carolina del Norte por haber intentado abrir una puerta del avión en pleno funcionamiento.

En redes sociales circulan las imágenes de la mujer que, fuera de sus cabales, intentó abrir la puerta delantera del avión en pleno vuelo y atacó a la tripulación numerosas veces; la mujer se muestra con cinta en la boca y sus brazos y cuerpo pegados a un asiento.

De acuerdo con los informes, la sospechosa iba a bordo de un vuelo de American Airlines que partió desde Dallas-Fort Worth a Charlotte, Carolina del Norte cuando el incidente sucedió.

El viaje se había retrasado al menos tres horas antes de que despegara a la medianoche del pasado 6 de julio; aproximadamente una hora después, la mujer desató el caos entre los asistentes de vuelo y los pasajeros.

Uno de los usuarios describió el incidente en redes sociales. Dijo que los asistentes habían encendido las luces alrededor de la 1:30 am y que de un minuto a otro “todos los asistentes de vuelo corrieron de un lado a otro por los pasillos, frenéticamente como susurrándose unos a otros”.

Poco después el personal comenzó a cerrar los baños y a agarrar bolsas de los compartimentos superiores sin decir nada a los pasajeros que ya estaban confundidos y asustados.

“Fue como un caos y nadie sabía lo que estaba pasando”, dijo la usuaria @lol.ariee.

En algún momento del caos, el piloto habló por el intercomunicador pidiéndole a los pasajeros que permanecieran en sus lugares y calificando el incidente como “una mala situación en el avión en este momento”. Más adelante se comenzaron a escuchar gritos.

Antes de que el avión aterrizara, una sobrecargo se acercó a los pasajeros para explicarles la situación.

Dijo que una mujer con un supuesto problema mental intentó abrir la puerta delantera del avión porque se quería bajar y que agredió físicamente, mordió y lesionó a un asistente en medio de la confrontación.

“Tuvo un arrebato y tenía ganas de bajar del avión. Y ella estaba diciendo: ‘Necesito bajarme de este avión’ y comenzó a golpear las puertas, diciendo: ‘¡Tienes que bajarme, bajar de este avión!’”.

La pasajera dijo que se necesitó el apoyo de cinco asistentes de vuelo para “someterla y literalmente derribarla. Prácticamente la bajaron, la pusieron en el asiento y la pegaron con cinta adhesiva”.

En un comunicado de prensa emitido por American Airlines se reportó el incidente y declaró que la mujer fue trasladada a un hospital local; asimismo, la empresa dijo que pondría a la sospechosa en la lista “interna” de no volar de la aerolínea.

Otra pasajera, identificada como Elizabeth LaClair, le dijo a The Washington Post que la mujer “parecía fuera de lugar y muy rara” y que en algún momento gritó que no quería que el avión “volara más”.

Una vez que la inmovilizaron, la mujer continuó gritando obscenidades, incluso cuando aterrizó el avión y los pasajeros comenzaron a desembarcar trató de atraer su atención.

American Airlines passenger was duct taped to her seat after she tried to open the plane door, then bit a flight attendant. pic.twitter.com/nDsu3GWnOP