Insecto invasor de Asia amenaza cultivos en Nueva York y Nueva Jersey

Nueva York, 8 ago (EFE).- Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey instaron a los residentes a "aplastar" y exterminar un insecto invasor procedente de Asia, la mosca linterna con manchas (o moteada), que empezó a propagarse por el noreste del país hace ocho años y amenaza varios tipos de cultivos.

Los departamentos de Agricultura de ambos estados lanzaron campañas para concienciar de la importancia de "aplastar" a este insecto precisamente ahora, en agosto, cuando está alcanzando su fase adulta y poniendo masas de huevos que eclosionarán en primavera.

La mosca linterna, que se detectó por primera vez en el estado de Pensilvania en 2014, puede propagarse a grandes distancias si las personas mueven material infestado o artículos con masas de huevecillos, y amenaza "las industrias de la uva, los huertos y la tala de madera del país", según el Departamento de Agricultura federal.

Desde el primer hallazgo, se ha registrado su presencia en una docena de estados, donde se alimenta de la savia de hasta 70 especies de plantas y tiene "una fuerte preferencia por las plantas económicamente importantes", señalan las autoridades de Nueva Jersey en una nota.

También es una molestia para los residentes, que han acudido a las redes sociales para quejarse y relatar experiencias con este insecto que llena porches, piscinas y terrazas, y que el pasado fin de semana era frecuente encontrar aplastado por los suelos de la Gran Manzana.

"Hacer daño a la fauna de nuestra ciudad está prohibido, pero en un esfuerzo para frenar la propagación de esta especie problemática, estamos haciendo esta llamada única: si ve una mosca linterna con manchas, por favor aplástela y deshágase de esta plaga invasiva", señala el departamento de parques local. EFE

Remember this bug?



The spotted lanternfly, an invasive predator insect, is being sighted again in New York City and New Jersey, and the government wants us to kill it. https://t.co/qj7hiwcDGR pic.twitter.com/lqMhj0tHdY