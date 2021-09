iPhone 13. Novedades y precios del celular de Apple

Apple presentó este martes su nuevo teléfono, el iPhone 13, que tiene un diseño similar al del año pasado y con mejoras en la cámara, que es capaz de capturar hasta un 47% más de luz en condiciones de poca luminosidad.

El iPhone 13 estará disponible en una versión de 6.1 pulgadas y otra más pequeña, la Mini, de 5.4, que costarán 799 y 699 dólares, respectivamente, para los modelos con 128 gigabytes de capacidad.

La cámara tiene una lente de 12 megapíxels con una apertura de 1,6 y otra lente ultra gran angular también de 12 megapíxels y con apertura de 2,4, además de campo de visión de 120 grados y tecnología mejorada de estabilización de movimiento.

Bigger phone, bigger screens, bigger battery life and a bigger price tag. The iPhone 13 Pro starts at $999, and the Pro Max starts at $1,099. #AppleEvent pic.twitter.com/p75K55kMuo