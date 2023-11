El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que su país asumirá "la responsabilidad global de la seguridad" en Gaza tras la guerra con Hamás y descartó un "alto el fuego general" sin la liberación de los rehenes capturados por el movimiento islamista.

"Israel tendrá, por una duración indeterminada, la responsabilidad global de la seguridad", dijo en una entrevista a la cadena televisiva estadounidense ABC.

"Hemos visto lo que ha pasado cuando no la tenemos. Desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad, asistimos a la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar", agregó.