El ejército israelí bombardeó este viernes un edificio en Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino que Israel se prepara a tomar, en el 700° día de guerra con el grupo Hamás.

"Hamás había instalado dentro de ese edificio infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas del ejército israelí", indicó el ejército en un comunicado.

🔴#Israel incrementa sus ataques en #Palestina:

Este 5 de septiembre, un ataque israelí derribó la Torre Mushtaha en #Gaza. Las imágenes, captadas por el periodista Wissam Shabat, muestran el momento del impacto.

"Antes del ataque, se tomaron medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia", agrega la nota.

Este viernes se cumplen 700 días de la guerra en Gaza, desencadenada por un ataque del movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

La ONU declaró el pasado 22 de agosto la hambruna en ciertas partes de la Franja de Gaza. Israel afirma al contrario que no "hay hambruna" en el territorio palestino y acusó a Hamás de saquear la ayuda.

La Organización Mundial de la Salud instó el viernes a Israel a detener la "catástrofe" de las muertes por hambre en Gaza, donde aseguró que al menos 370 personas fallecieron por malnutrición desde el inicio de la guerra.

Israel ha intensificado sus bombardeos en Ciudad de Gaza desde que anunció sus planes de capturar la mayor urbe del enclave palestino.

Una hora antes del bombardeo de este viernes, el ejército israelí afirmó haber "identificado una importante actividad terrorista de Hamás en una amplia variedad de infraestructuras de Ciudad de Gaza, especialmente en edificios de gran altura".

Y advirtió que "en los próximos días, atacará estructuras que se han convertido en infraestructura terrorista en Ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotiradores y antitanques, y complejos de mando y control".

Una infografía animada que acompañaba al primer comunicado mostraba una cámara de video en lo alto del inmueble con un "centro de mando de observación" de Hamás y una "ruta de túneles subterráneos".

"Las noticias sobre el inicio de los bombardeos israelíes contra edificios de apartamentos son aterradoras. Todo el mundo está asustado y no sabe adónde ir", afirmó Ahmed Abu Wutfa, de 45 años, que vive en la quinta planta de un edificio al oeste de Ciudad de Gaza.

"Mis hijos están aterrorizados, y yo también. No hay ningún lugar seguro, solo esperamos que la muerte llegue pronto", declaró por teléfono a AFP.

La Defensa Civil de Gaza reportó este viernes 32 muertos en la Franja, 19 de ellos en Ciudad de Gaza y sus alrededores, una zona en la que, según estimaciones de la ONU, viven casi un millón de personas.