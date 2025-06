Israel e Irán se acusaron mutuamente el martes de violar el alto el fuego anunciado horas antes por el presidente de Estados Unidos, tras 12 días de guerra y bombardeos aéreos estadounidenses que golpearon las instalaciones nucleares de la República Islámica.

Donald Trump también acusó a los dos países, en particular Israel, de violar la tregua y afirmó que el alto el fuego "ya está en vigor". "No estoy contento con Irán, pero realmente no estoy contento con Israel", afirmó.

Desde las 07h45 GMT del martes no hubo alertas en Israel. Y en Irán el ejército informó por última vez de ataques israelíes a las 05h30 GMT.

Israel fue la primera en anunciar haber aceptado la propuesta de alto el fuego estadounidense y afirmó que se habían logrado "todos los objetivos" de la guerra, cuyo objetivo declarado era neutralizar el programa nuclear iraní.

Irán celebró por su parte una "victoria" y aseguró haber obligado a su enemigo a "poner fin unilateralmente" al conflicto.

La Guardia Revolucionaria, el ejército de élite de Irán, aseguró haber dado "una lección" a Israel.

El 13 de junio, Israel lanzó un ola de ataques aéreos contra Irán, al que acusa de querer dotarse de armas atómicas. Teherán, que lo niega y defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil, lanzó a su vez andanadas de misiles y drones contra territorio israelí.

El martes por la mañana las sirenas volvieron a sonar en el norte de Israel aunque Irán negó haber disparado misiles después del anuncio de alto el fuego. Una fuente militar israelí dijo a AFP que dos misiles habían sido disparados desde Irán e interceptados.

De madrugada Trump anunció que los dos países habían acordado un alto el fuego "completo y total" que debería conducir al "fin oficial" del conflicto.

Qatar, por su parte, afirmó haber "persuadido a Irán" para que aceptara el alto el fuego e instó a Washington y Teherán a reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear, interrumpidas por la guerra.

Antes de que se anunciara el alto el fuego, Irán lanzó dos andanadas de misiles contra Israel, según el medio estatal iraní Irib.

Los servicios de emergencia israelíes informaron de cuatro muertes en Beersheva, en el sur de Israel, donde un edificio de apartamentos fue destruido.

En Irán, un ataque en la provincia de Guilán (norte) mató a nueve personas y destruyó cuatro edificios de apartamentos, según la agencia Fars, antes de que Trump anunciara el inicio del alto el fuego.

Además los medios iraníes informaron que un ataque israelí la víspera mató a un alto comandante de la fuerza paramilitar Basidj, afiliada a la Guardia Revolucionaria.

Un científico relacionado con la energía nuclear también murió en un ataque israelí, según un medio estatal.

Durante la noche, varias explosiones sacudieron Teherán, según periodistas de AFP en la capital, entre las más violentas desde el comienzo de la guerra.

En Irán, la guerra ha dejado al menos 610 muertos y más de 4,700 heridos, según un balance oficial que solo incluye víctimas civiles.

El fuego iraní contra Israel ha dejado 28 muertos, según las autoridades.

Desde el 13 de junio, Israel ha bombardeado cientos de instalaciones militares y nucleares iraníes, matando a altos mandos del país y a científicos del programa nuclear.

Donald Trump pidió "paz" el lunes después de que Irán lanzara misiles contra la base militar estadounidense de Al Udeid, en Catar, la más importante de Oriente Medio, en represalia por los ataques estadounidenses del domingo contra tres bases nucleares iraníes (Fordo, Natanz e Isfahán),

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán describió ese ataque como una "respuesta a la acción agresiva" de Estados Unidos y agregó que Irán había usado la misma cantidad de misiles que las bombas de los ataques estadounidenses.

Según Ali Vaez, del grupo de expertos International Crisis Group, las represalias iraníes "fueron proporcionadas y anunciadas de tal manera que no provocaran víctimas estadounidenses, permitiendo así una salida a la crisis para ambas partes".

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) considera imposible de momento evaluar los daños infligidos a las instalaciones iraníes, a las que ha solicitado acceso.

Los expertos creen que Irán puede haber evacuado material nuclear de las infraestructuras afectadas y Teherán ha afirmado que todavía tiene reservas de uranio enriquecido.