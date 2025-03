Las autoridades israelíes liberaron a un director palestino ganador del Oscar que fue detenido por el ejército después de ser atacado por colonos judíos en la Cisjordania ocupada. Según su esposa, lo golpearon frente a su casa mientras filmaba la agresión.

Hamdan Ballal y los otros directores de “No Other Land”, que aborda las dificultades de vivir bajo la ocupación israelí, subieron al escenario en la 97ª edición de los Premios de la Academia en Los Ángeles a principios de este mes cuando ganó el premio a mejor documental.

El martes, con moretones en la cara y sangre en la ropa, fue liberado de una comisaría israelí en el asentamiento cisjordano de Kiryat Arba. Él y otros dos palestinos que habían sido atacados y detenidos fueron trasladados a un hospital cercano.

Ballal dijo que fue retenido en una base militar y obligado a dormir bajo un aire acondicionado gélido.

“Estuve con los ojos vendados durante 24 horas”, dijo a The Associated Press. “Toda la noche helaba. Era una habitación, no podía ver nada... Escuché la voz de los soldados que se reían de mí”.

Lea Tsemel, la abogada que representa a los tres hombres, dijo que sólo recibieron atención mínima por las lesiones de la agresión y que ella no pudo tener contacto con ellos durante varias horas después de su arresto. Anteriormente, había dicho que fueron acusados de arrojar piedras a un joven colono, acusaciones que ellos niegan.

Residentes palestinos dicen que alrededor de dos docenas de colonos —algunos enmascarados, algunos armados y algunos con uniformes militares— atacaron el lunes por la noche la aldea de Susiya en Cisjordania cuando los residentes rompían su ayuno durante el mes sagrado musulmán de Ramadán.

Soldados que llegaron apuntaron sus armas a los palestinos, mientras los colonos continuaban lanzando piedras, dijeron.

El ejército israelí dijo el lunes que había detenido a tres palestinos sospechosos de lanzar piedras contra las tropas y a un civil israelí involucrado en lo que describió como un enfrentamiento violento. El martes, remitió más consultas a la policía, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“¡Me estoy muriendo!”

Lamia Ballal, esposa del director, que oyó cómo golpeaban a su marido fuera de su casa mientras ella se refugiaba dentro con sus tres hijos. Lo escuchó gritar: “¡Me estoy muriendo!” y pedir una ambulancia. Cuando miró por la ventana, vio a tres hombres de uniforme golpeando a Ballal con la culata de sus rifles y a otra persona de civil que parecía estar filmando la acción violenta.

“Por supuesto, después del Oscar, han venido a atacarnos más”, dijo Lamia. “Sentí miedo”.

Los colonos de Cisjordania a menudo están armados y a veces visten ropa de estilo militar que dificulta distinguirlos de los soldados.

El martes, se podía ver una pequeña mancha de sangre fuera de su casa, y el parabrisas y las ventanas del coche estaban destrozados. Los vecinos señalaron un tanque de agua cercano con un agujero en el costado que dijeron había sido perforado por los colonos.

La película muestra la lucha de los palestinos por permanecer en los territorios. “No Other Land”, que ganó el Oscar este año al mejor documental, narra la lucha de los residentes del área de Masafer Yatta para impedir que el ejército israelí demuela sus aldeas.

La producción conjunta israelí-palestina ha ganado una serie de premios internacionales, comenzando en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2024. También ha generado ira en Israel y en el extranjero, como cuando Miami Beach propuso terminar el arrendamiento de un cine que la proyectó.

Basel Adra, otro de los codirectores de la película que es un destacado activista palestino en el área, dijo que ha habido un gran aumento en los ataques por parte de colonos y fuerzas israelíes desde la victoria del Oscar.

“Nadie puede hacer nada para detener los pogromos, y los soldados solo están allí para facilitar y ayudar en los ataques”, dijo. “Estamos viviendo días oscuros aquí, en Gaza, y en toda Cisjordania... Nadie está deteniendo esto”.

Colonos enmascarados con palos también atacaron a activistas judíos en el área el lunes, rompiendo las ventanas de sus coches y reventando neumáticos, según Josh Kimelman, un activista del Centro para la No Violencia Judía. Un video proporcionado por el grupo mostró a un colono enmascarado empujando y golpeando con los puños a dos activistas en un campo polvoriento por la noche.