Ivanka llora y Melania se despide de Washington con YMCA

Oficialmente la administración de Donald Trump ha terminado para darle paso a la administración demócrata de Joe Biden.

Y antes de partir a Florida, sin asistir a la toma de protesta de su sucesor, Trump dio un discurso de despedida en Joint Base Andrews junto a su esposa, la ahora ex primera dama Melania Trump.

Durante su discurso, el republicano agradeció el apoyo de sus simpatizantes y deseo buena suerte al siguiente gobierno.

Mientras pronunciaba su emotiva despedida, Eric, Donald Jr., Ivanka y Tiffany se encontraban en primera fila con sus respectivas familias, incluido Jared Kushner y el futuro esposo de Tiffany, Michael Boulos.

Y fueron justamente los cuatro hijos mayores quienes rompieron en lágrimas momentos antes de aplaudir a su padre y seguirlo por las escalinatas del Air One Force con dirección a su mansión Mar-a-Lago de Florida.

Ivanka estuvo acompañada por sus hijos y su esposo Jared, quien le dio un beso de consuelo y apoyo en todo momento.

Ivanka cries as her father says goodbye. I cried too...tears of happiness. pic.twitter.com/yGS6WHYzBf