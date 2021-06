Jill Biden viste saco con la palabra 'amor' y reviven críticas a Melenia Trump

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, eligió un mensaje sencillo a su llegada a Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, para la cumbre del G7: LOVE.

Estas cuatro letras podían verse en la parte posterior de su chaqueta durante el breve paseo que dio frente al mar el jueves con el presidente Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y su esposa, Carrie Johnson.

Preguntada por su elección, Jill Biden aseguró que quería traer un mensaje positivo de Estados Unidos.

"Es importante que la gente sienta que hay unidad entre todos los países (del G7) y que hay esperanza después de este año de pandemia", afirmó. Y agregó: "Joe y yo estamos deseando reunirnos con todos en el G7".

Desde el escenario del G7, la primera dama, Jill Biden, explica que lleva una chaqueta con la palabra “Love” en la espalda para “traer amor desde Estados Unidos”.



A ver cómo se recibe esto..... https://t.co/PiwfY6IzYo — Dori Toribio (@DoriToribio) June 10, 2021

El mensaje llamó aún más la atención porque contrasta singularmente con otro elegido por la anterior primera dama, Melania Trump, también en una chaqueta.

Durante un viaje en junio de 2018 a la frontera con México, Melania vistió una en el que se leía "I really don't care, do u?" (realmente no me importa, ¿y a ti?).

Foto: AP

Ante la polémica desatada, explicó después que las palabras iban dirigidas "a la gente y a los medios de izquierdas que me critican". "Quiero demostrarles que no me importa", lanzó.

La ex primera dama Melania Trump en octubre de 2018: 'I really don't care, do you?'



La primera dama, Jill Biden, hoy en el Reino Unido: 'Love' pic.twitter.com/oDTAcWlW2v — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) June 10, 2021

First lady Jill Biden sported a coat emblazoned with LOVE, which many are interpreting as a not-so-suble dig at her predecessor, Melania Trump. pic.twitter.com/l9hRS2ICFK — HuffPost (@HuffPost) June 10, 2021