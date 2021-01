Joe Biden: 'Nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes'

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, dijo este miércoles que la democracia del país "está bajo un ataque sin precedentes" que "roza la sedición, y debe acabar ahora", después del asalto al Congreso de cientos de seguidores del mandatario Donald Trump.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.