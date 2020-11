Entre bocinazos y vítores, una multitud acudió el sábado al centro de Washington, cerca de la Casa Blanca, para celebrar después de que medios declararon a Joe Biden presidente de Estados Unidos, constataron periodistas de AFP.

El exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, fue elegido presidente número 46 de Estados Unidos, según las proyecciones de las grandes cadenas estadounidenses, poniendo fin al tumultuoso mandato del republicano Donald Trump.

People gather outside the White House as Joe Biden is projected to win the US presidency.



via @spettypi pic.twitter.com/nKC3KazHDK