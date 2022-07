Johnny Depp logra venta récord de sus litografías; obtiene 3.5 mde

El actor estadounidense Johnny Depp h a obtenido más de 3 millones de libras (3,5 millones de euros) en la primera venta de sus creaciones artísticas, a través de la galería británica Castle Fine Art, informan los medios británicos.

El intérprete de películas como Piratas del Caribe, de 59 años, anunció este jueves la venta de sus litografías de edición limitada firmadas mediante su cuenta de Instagram, lo que provocó una frenética actividad en el portal de la galería, que llegó a bloquearse.

Las 780 piezas ofrecidas por internet, dentro de su colección de debut "Amigos y Héroes", representan a cuatro personas que, según ha explicado el propio artista, le han inspirado: el Rolling Stone Keith Richards; el actor Al Pacino; la leyenda del "folk" Bob Dylan y la actriz Elizabeth Taylor.

The wait is finally over! We’re delighted to announce that the latest signing to Castle Fine Art is the critically acclaimed actor, musician, and artist, #JohnnyDepp. pic.twitter.com/XSsGG1v1V5