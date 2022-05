Johnny Depp nunca me agredió, dice Kate Moss en juicio

La supermodelo Kate Moss, quien fue novia de Johnny Depp, negó el miércoles que el actor la haya empujado o agredido alguna vez durante el curso de su relación.

Moss hizo su declaración como testigo de refutación en la demanda por difamación de Depp contra su exesposa, la actriz Amber Heard.

Heard, en su testimonio, hizo una referencia de pasada a Moss y al rumor de que Depp había empujado a la modelo por unas escaleras cuando salían. Heard mencionó a Moss cuando describió una pelea en la que admitió haber golpeado a Depp en una escalera porque dijo que Depp estaba atacando a la hermana de Heard, Whitney.

Moss, en un testimonio presentado a través de un enlace de video, dijo que Depp nunca la agredió. Declaró que una vez se resbaló por un tramo de unas escaleras después de una tormenta en un centro turístico de Jamaica, y que Depp acudió en su ayuda.

"Cuando me resbalé, caí por las escaleras, grité de dolor. Johnny corrió a ayudarme, me llevó a la habitación, y consiguió ayuda médica... Él nunc me empujó, pateó o tiró de ninguna escalera"

