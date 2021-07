Juegos Olímpicos. Pita, de Tonga, y su espectacular pectoral “aceitoso”

El abanderado de Tonga, Pita Taufatofua, volvió hoy a presentarse a pecho descubierto y generosamente embadurnado en aceite en la inauguración de unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, en los que esta vez contó con un competidor.

Taufatofua, que sorprendió al presentarse con el torso desnudo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, volvió a caldear el ambiente ya bochornoso en la ceremonia de los Juegos estivales de Tokio, aunque en esta ocasión el abanderado de Vanuatu, Rillio Rio Rii, brilló del mismo modo, literalmente.

Rio desfiló sin camiseta, con los pectorales aceitados y vistiendo una colorida falda de flecos que contrastaban con su piel morena.

Las comparaciones en las redes no se hicieron esperar y se inundaron de fotografías y memes de ambos deportistas, que en el caso de Taufatofua participará en la categoría de taekwondo +80 y en el que Rio, en remo.

AP

