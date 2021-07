Jugador Matiss Kivlenieks muere por fuegos artificiales fuera de control

Un forense en Michigan informó el lunes que, de acuerdo con una autopsia, Matiss Kivlenieks, el arquero letón de los Columbus Blue Jackets de la liga profesional de hockey sobre hielo, murió de un trauma en el pecho causado por el impacto de fuegos artificiales fuera de control, y no por una caída, como las autoridades informaron en un principio.

La policía en Novi, localidad del estado de Michigan, informó que la pirotecnia se desvió y apuntó a un grupo de personas reunidas en las proximidades la noche del domingo. Kivleniek, de 24 años, estaba en un jacuzzi y trató de alejarse junto a otras personas, dijo el teniente de la policía Jason Meier.

El departamento de bomberos y los servicios de emergencia llegaron a la residencia privada poco después de las 10 de la noche y llevaron al deportista a un hospital, donde un médico certificó su muerte, dijo Meier. El forense del condado de Oakland dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia el lunes por la tarde.

