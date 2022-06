Justin Trudeau da positivo a Covid-19; asistió a Cumbre de las Américas

El primier ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que dio positivo a Covid-19 y que se siente bien.

En su cuenta de twitter, Trudeau invitó a la gene que no se ha vacunado contra el coronavirus, a que lo haga.

Trudeau participó en la Cumbre de las Américas, que se celebró del 7 al 11 de junio en Los Ángeles.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.