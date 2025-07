La exvicepresidenta Kamala Harris no se postulará para gobernadora de California el próximo año, dejando abierta la posibilidad de que pueda presentar una tercera candidatura para la Casa Blanca en 2028.

“En los últimos seis meses, he dedicado tiempo a reflexionar sobre este momento en la historia de nuestra nación y sobre cuál es la mejor manera de seguir luchando por el pueblo estadounidense y promover los valores e ideales que aprecio”, dijo Harris en un comunicado emitido el miércoles por su oficina.

“He considerado seriamente pedirle al pueblo de California el privilegio de servir como su gobernadora. Amo este estado, su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en esta elección”, expresó.

La decisión de Harris prolonga un juego de adivinanzas sobre su futuro político que comenzó después de que perdiera la elección presidencial del año pasado ante Donald Trump. La exvicepresidenta pasó meses considerando en privado si debía postularse para gobernadora, presentar otra candidatura para la Casa Blanca o alejarse por completo de la política electoral tras su dolorosa derrota ante Trump.

No ha descartado otra candidatura presidencial, tras los intentos fallidos en 2020 y 2024. No se sabe cuándo tomará esa decisión.

En su declaración, Harris nunca menciona a Trump directamente, pero dijo que “nuestra política, nuestro gobierno y nuestras instituciones le han fallado con demasiada frecuencia al pueblo estadounidense, lo que ha culminado en este momento de crisis”.

“Por ahora, mi liderazgo —y mi servicio público— no será en un cargo electo. Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir a demócratas en todo el país que luchen sin miedo, y compartir más detalles en los próximos meses sobre mis propios planes”, añadió Harris.

“En Estados Unidos de América, el poder debe residir en el pueblo. Y nosotros, el pueblo, debemos usar nuestro poder para luchar por la libertad, la oportunidad, la equidad y la dignidad de todos. Me mantendré en esa lucha”, se lee en el comunicado.

Harris habría entrado en la concurrida contienda para reemplazar al gobernador Gavin Newsom, limitado por mandato, como una de las favoritas, dada su amplia notoriedad, destreza en la recaudación de fondos y trayectoria de ganar elecciones a nivel estatal. Antes de servir como senadora y vicepresidenta, fue elegida fiscal general del estado y fiscal de distrito en San Francisco.

Sin embargo, después de años en Washington en el escenario nacional e internacional, nunca estuvo claro si estaba interesada en regresar al mundo menos glamuroso de la política estatal en Sacramento.

Fuera de California, la carrera política de Harris ha estado marcada por logros históricos, pero también por decepciones.

Buscó la nominación presidencial demócrata en 2020, pero se retiró de la contienda antes de los caucus de Iowa, la primera derrota de su carrera política. Cuando Joe Biden la eligió para ser su compañera de fórmula, hizo historia al ser la primera mujer y la primera persona negra o de ascendencia sudasiática en servir como vicepresidenta. En 2024, se convirtió en la candidata presidencial demócrata después de que Biden abandonara la contienda meses antes de la elección y la respaldara. Perdió ante Trump, quien ganó todos los estados clave.

Harris enfrenta cierta incertidumbre si decide postularse nuevamente para la Casa Blanca.

Tendría que convencer a los demócratas del país de que es el rostro del futuro del partido, a pesar de haber perdido ante Trump el otoño pasado. También lleva el peso de estar vinculada a Biden, a quien los demócratas han criticado cada vez más por buscar un segundo mandato en lugar de hacerse a un lado. El legado del expresidente se vio empañado tras dejar el cargo, y desde entonces han surgido nuevas preguntas sobre sus habilidades físicas y mentales al finalizar su mandato.

Se espera que la contienda presidencial de 2028 atraiga a un gran número de candidatos, entre los que podría estar Newsom. Cualquiera de ellos tendrá que unificar a un Partido Demócrata fracturado con bajos índices de aprobación que lucha por frenar la agenda de Trump en Washington.

En sus declaraciones públicas más extensas desde que dejó el cargo en enero, Harris dijo en un discurso en San Francisco que el liderazgo de Trump representaba un “abandono total” de los ideales estadounidenses.

La decisión de la exvicepresidenta de no buscar la gobernación mantiene completamente abierta la contienda para reemplazar a Newsom. El campo demócrata incluye a la exrepresentante Katie Porter, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, el exsecretario de salud del gobierno de Biden Xavier Becerra y un puñado de funcionarios estatales.

En un comunicado, Villaraigosa especuló que la carrera política de Harris no había terminado. Su decisión, dijo, “refleja su continuo compromiso de servir en los niveles más altos del gobierno”.