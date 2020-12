La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este martes delante de las cámaras de televisión la vacuna contra la covid-19 en el único hospital público de Washington DC, en un intento de disipar la desconfianza entre la población ante la inmunización: "Se trata de salvar vidas", subrayó.

Harris se puso la vacuna de la empresa biotecnológica Moderna, la segunda que ha obtenido la autorización de emergencia por parte de las autoridades de EE.UU., en el United Medical Center, situado en una de las áreas más humildes del sureste de la capital.

Ese centro está en la zona 8 de urbe, con una población predominantemente afroamericana y la más castigada por la pandemia, con el 20 % de las muertes por covid-19 de la ciudad.

Tras ponerse la vacuna, Harris bromeó con que apenas había sentido la inyección, y agregó que su marido, Doug Emhoff, la recibirá después.

Subrayó que confía en los científicos, quienes, recordó, han creado y aprobado la vacuna.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.



When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs