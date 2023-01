Kilauea, en Hawái, volvió a hacer erupción tras un mes de calma

Uno de los mayores volcanes activos del mundo, el Kilauea, en el estado estadounidense de Hawái, volvió a erupcionar tras un mes de calma.

Fuentes de lava inundaron el cráter del coloso con rocas derretidas.

Las primeras emisiones se registraron en la tarde del jueves, cuando chorros de lava, a veces intensos, brotaron del suelo del cráter, resultado de un mes de energía contenida, informaron científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

New footage shows latest eruption — Kilauea volcano began erupting again after a month break (video: NPS / Janice Wei) @KITV4 pic.twitter.com/2ooa9tl5Hz