Kim Jong-un viaja a Rusia en tren blindado: ¡Un encuentro histórico con Putin en Vladivostok! Se desconoce la hora a la que Kim podría llegar a Vladivostok, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la capital norcoreana

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, partió hoy en tren rumbo a Rusia, donde se reunirá con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT )