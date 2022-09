Kim Kardashian busca aumentar su fortuna de 1,800 MDD con este nuevo negocio

Luego de los reality shows, el maquillaje y la ropa interior, Kim Kardashian anunció el miércoles que lanzará la firma de inversión SKKY Partners.

La estrella estadounidense, que saltó a la fama con el programa de TV "Las Kardashians", dijo en un tuit que fundó la compañía con Jay Sammons, "un especialista" del sector.

Precisó que trabajará también con su madre, Kris Jenner, otra figura de su reality show, quien será "socia" de la empresa.

SKKY Partners se centrará en "productos de consumo, comercio electrónico y digital, medios, hotelería y lujo", según una publicación en la cuenta en Instagram de la compañía.

I’m pleased to announce the launch of @SKKYPartners with private equity veteran Jay Sammons as co-founder and co-managing partner, along with @KrisJenner who will serve as partner at our firm. pic.twitter.com/KExQTsVGbf