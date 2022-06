La canción con la que Shakira insinuó infidelidad de Piqué y posterior ruptura

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice un corto comunicado firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2010, pero no la oficializaron hasta el año siguiente.

A finales de abril, la cantante colombiana dio a conocer su tema "Te felicito", un reguetón con fusión de funk, que grabó junto con el cantante portorriqueño Rauw Alejandro.

Fans de la colombiana aseguran que el tema es una alusión clara a la supuesta infidelidad del jugador del Barcelona, por lo cual Shakira habría decidido separarse de él.

“Te felicito” va acompañado por un video musical que muestra a Shakira mientras crea al que parece ser "su hombre ideal", un robot que resulta ser Rauw Alejandro.

El vídeoclip, ambientado en un escenario futurista, fue rodado en Barcelona y fue dirigido por el diseñador gráfico y director de arte catalán Jaume de la Iguana.

Shakira, con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, está, según Sony Music, grabando su próximo álbum de estudio.

LETRA DE LA CANCIÓN “TE FELICITO” DE SHAKIRA

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo' (Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde' cómo nos comíamo' (Yah!)

Como ante' (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la Mercede' (Yah!)

No me cuente' más historia', no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas