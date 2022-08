La comunidad de California que quedó en cenizas tras devastador incendio

Era una pintoresca comunidad de 200 habitantes en el norte de California, con un centro comunitario, un mercado en la esquina y una oficina postal, pero Klamath River quedó mayormente reducida a cenizas debido a un voraz incendio forestal que arrasó con buena parte de la zona californiana, limítrofe con Oregon.

Los habitantes ahora hurgan cabizbajos entre los restos calcinados de sus viviendas modestas.

Roger Derry, de 80 años, y su hijo fueron uno de los pocos cuyas casas se salvaron de las llamas. “Es muy triste, muy desalentador”, comentó Derry, quien lleva viviendo allí desde hace más de cuatro décadas.

Northern California is not the only place seeing raging wildfires.



The #ElmoFire in northwestern Montana continues to grow. It has now burned more than 16,000 acres with only 10% containment.#MTwx #fire pic.twitter.com/4hdZfbSONc