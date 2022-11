La hija del expresidente Trump se casa en Mar-a-Lago este sábado

Tiffany Trump, hija del expresidente Donald Trump y la actriz Marla Maples, contraerá matrimonio el próximo sábado con el empresario Michael Boulos en Mar-a-Lago, la residencia de su padre en Palm Beach (Florida), informaron medios locales y la prensa del corazón.

La joven, la cuarta de los cinco hijos del expresidente, dará el sí a Boulos ante la familia Trump al completo y más de 500 invitados en la mansión y club privado donde su padre hará un "anuncio importante" tan solo tres días después.

Los preparativos de la boda se pueden ver afectados por la tormenta tropical Nicole, que va a tocar tierra como huracán en la costa este de Florida el miércoles por la noche.

La exclusiva isla de Palm Beach, donde está enclavada Mar-a-Lago, está en la zona que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unjidos ha puesto en alerta porque está en la senda de Nicole.

El fin de semana pasado se celebró una fiesta prenupcial en Mar-a-Lago e Ivanka Trump, la otra hija del expresidente, dejó constancia de ello en Instagram.

Back in Florida, celebrating my beautiful, kind and brilliant sister @tiffanytrump at her bridal shower pic.twitter.com/igem5de4Zb