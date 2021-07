La palabra con la que afroaestadounidense gana concurso nacional de ortografía

"M-u-r-r-a-y-a", dijo Zaila Avant-garde al deletrear, lentamente pero segura, la palabra con la que ganó el prestigioso concurso nacional de ortografía, haciendo historia como la primera afroestadounidense en triunfar en este evento casi centenario y muy popular en Estados Unidos.

Avant-garde, una estudiante de 14 años de Nueva Orleans, se llevó las manos a la cabeza y empezó a saltar de alegría cuando escuchó la aprobación del jurado sobre cómo escribir el nombre de este género de plantas, que la coronó campeona frente a otros 10 finalistas el jueves por la noche.

Yes, Zaila! We are so, so proud of you!



pic.twitter.com/rp0gI4B5BE