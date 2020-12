La presentadora Ellen DeGeneres da positivo a Covid-19

La presentadora de programas de entrevistas estadounidense Ellen DeGeneres dijo el jueves haber dado positivo al covid-19, engrosando una lista de nombres conocidos que han contraído el virus a medida que se propaga por todo el mundo.

En septiembre, DeGeneres, de 62 años, abrió la nueva temporada de su programa con una disculpa tras acusaciones muy publicitadas de una cultura tóxica en el lugar de trabajo bajo su supervisión.

DeGeneres dio que hablar en 1997 tras convertirse en una de las primeras figuras de la televisión en anunciar su homosexualidad, cuando protagonizaba la comedia "Ellen".

Estados Unidos registra más de 15 millones de contagios y más de 290.000 muertos por la pandemia de coronavirus.

Madonna, Tom Hanks, Idris Elba y Amitabh Bachchan figuran entre aquellos integrantes del mundo del entretenimiento que anunciaron haberse contagiado el coronavirus.

