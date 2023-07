Una mujer mostró su enojó y molestia rompiendo varias computadoras y teléfonos del mostrador de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que la empresa se negara a un reembolso.

El clip, que se ha hecho viral, muestra a la mujer, de 56 años, perdiendo el control y lanzando al suelo todo lo que se encontraba a su paso, además de arremeter contra los empleados de la aerolínea.

“¡Si quieren no me regresen mi dinero, me vale madr$%, pero esto les va a costar. No me lo regresen pu$#, pero esto, págalo tú!”, gritaba mientras lanzaba al suelo los monitores de las computadoras e intentaba arrancar algunos cables.

VIDEO. Mujer enloquece en Aeropuerto Internacional de CDMX

Una mujer de 56 años fue detenida y trasladada al MP por enloquecer en el mostrador de una aerolínea en la AICM.



Video de Twitter. pic.twitter.com/mPG4tpaFHf — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 5, 2023





Ante el violento momento, elementos que resguardan el aeropuerto capitalino detuvieron a la mujer y la trasladaron a una agencia del Ministerio Público.

La empresa Volaris ya presentó cargos contra la mujer por los destrozos ocasionados.

Esta fue la razón detrás de la mujer que destrozó el mostrador del AICM

Según informes del personal de la aerolínea, la mujer habría adoptado la conducta agresiva luego de que perdió su vuelo la noche del martes 4 de julio y exigía un reembolso.

Una empleada le informó que su reservación no aparecía en el sistema por lo que le debía levantar un reporte para que atendieran su problema y fue en ese momento, que la mujer enfureció y comenzó a agredir a la empleada.

Redes sociales reaccionan a Lady Aeropuerto

El momento, que quedó grabado entre los espectadores de la Terminal 1 del AICM, fue difundido en diversos medios y los internautas ya la bautizaron como “Lady Aeropuerto”.

“Estaba estresada”, “Le daría una medalla a esa señora. Gracias por sacar el coraje de miles de pasajeros”, “¡Por fin una valiente! Representando la frustración del pueblo.”, “Por algo se ha de haber puesto así, no creo que porque la hayan tratado bien”, son algunos de los comentarios de los usuarios.