Las estrictas reglas que los talibanes impusieron a alumnas universitarias

Las universidades privadas de Kabul estaban prácticamente vacías este lunes después de que los talibanes impusieran la segregación por sexo en las aulas y el porte del nicab para las mujeres.

Let it be known that august 15, 2021 was the day when gender apartheid came to existence in Afghanistan once again.



Once again after 20 years of fight against it.



Pic: A Kabul university classroom showering segregated male and female students during a lecture using a curtain. pic.twitter.com/BN4sJg8T9N