Las polémicas fotos de las vacaciones del hombre más rico del mundo en Mykonos

Elon Musk se tomó un descanso de su apretada agenda y polémicas vinculadas a su compra cancelada de Twitter.

Conocido como el hombre más rico del mundo, Musk fue fotografiado durante gran parte de su estancia en Mykonos, Grecia acompañado de su grupo de amigos más cercanos, incluida la pareja recién casada Ari Emanuel y Sarah Sttaudinger.

Los paparazzis lo captaron divirtiéndose y descansando a bordo de un barco millonario que navegaba por el mar Egeo.

Tras la viralización de sus fotografías sin camisa y en traje de baño, comenzaron a surgir memes que criticaron su piel extremadamente pálida y su evidente aumento de peso.

El magnate se tomó con humor las críticas y las burlas e incluso contestó algunos comentarios sobre su cuerpo.

“Haha. Diablos, tal vez debería quitarme más a menudo la camisa. ¡Liberen el pezón”, escribió en un tweet, mientras que en en otro contestó que tenía pantorrillas grandes además de su voluminoso pecho.

