Las veces que la reina Isabel II rompió sus protocolos reales

La noticia de la muerte de la reina Isabel II ha causado revuelo a nivel internacional y en cada rincón de internet.

Nadie se imaginaba que la monarca reinante más anciana del mundo pudiera perecer de repente cuando se había estado recuperando sartistactoriamente de sus malos estados de salud, pero sucedió.

La siempre eterna Queen Elizabeth murió a los 96 años de edad en el Castillo de Balmoral, luego de haber gobernado el Reino Unido durante 70 años, y 214 días.

Con tantos años en el trono, sumó experiencia sobre los protocolos reales de comportamiento y supo cuándo y cómo romperlos.

A continuación te dejamos con cinco veces que la Soberana de Inglaterra se olvidó de su título real y se comportó como una rebelde, claro, a su manera y beneficio.

Abrazó a Michelle Obama

Una de las primeras reglas del protocolo real para cualquier otra persona es nunca tocar a un miembro de la familia. En cambio, se recomienda sólo hacer una inclinación de cabeza o reverencia.

Cuando Michelle Obama conoció a la reina, en 2009, no pudo aguantar las ganas de abrazarla y lo hizo. Como respuesta, la reina aceptó gustosa el contacto y la abrazó de vuelta con la mano en la cintura mientras platicaban dentro de una de las salas reales.

Michelle dijo sobre la experiencia en su libro Becoming: “Si no había hecho lo correcto en el Palacio de Buckingham, al menos había hecho lo humano. Me atrevo a decir que la Reina también estuvo de acuerdo con eso, porque cuando la toqué, solo se acercó más, descansando una mano enguantada suavemente en la parte baja de mi espalda”.

Foto: AP

Dejó a Meghan Markle quedarse en Navidad cuando era novia de Harry

Las tradiciones reales señalan que la familia real debe reunirse en Navidad en la propiedad de Norfolk, donde intercambian regalos, van a la iglesia y comparten tiempo entre los miembros.

En la Navidad de 2017, se le permitió a Meghan quedarse en la finca con toda la familia a pesar de que sólo se les permite la entrada a la familia y parejas casadas.

Foto: AP

Regañaba a sus nietos

En redes sociales circulan videos de varios momentos en público que llamó la atención de sus nietos para que se comportaran apropiadamente. William fue uno de sus nietos que más regaños recibió por no prestar atención a los eventos. En el evento de Trooping of the Colour en el Palacio de Buckingham de 2018, William estaba distraído con su hijo George cuando la reina ledio lo que pareció un pellizco en la espalda y parece que le dijo que atendiera el desfile.

Corrió detrás de William

Cuando el heredero al trono era pequeño, allá por 1986, se celebró la boda mediática del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Las cámaras captaron el momento en que la Reina corrió detrás del travieso William que se echó a correr detrás del carruaje donde iban sus tíos. Cuando lo alcanzó, le sostuvo la mano y disminuyó el paso.

Regañó a Donald Trump por no seguir el protocolo

La Reina regañó al expresidente de Estados Unidos durante una visita oficial debido a que el magnate no estaba siguiendo las reglas.

Incluso lo guió para que pudiera caminar frente a la guardia real que estaba en formación para mostrar sus respetos.

En el video se muestra que Trump camina por delante de Isabel II según las indicaciones que le dio en el regaño.