¿Le pueden quitar el Oscar a Will Smith por golpear a Chris Rock?

La estupefacción por la bofetada del actor Will Smith al humorista Chris Rock durante la ceremonia de los Óscar 2022 dio lugar el lunes a reacciones de indignación.

El escándalo lo desató una broma de Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, que padece alopecia, nombre médico para la severa pérdida de cabello. Smith se dirigió al escenario y le dio una bofetada. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", le gritó dos veces tras volver a su asiento.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz