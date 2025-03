Llamada entre Trump y Zelenski afianza el “fin de la guerra" en Ucrania, según Estados Unidos Donald Trump y Volodimir Zelenski acordaron seguir con los esfuerzos para poner alto a la guerra entre Ucrania y Rusia

