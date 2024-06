En redes sociales, apodaron como ‘Lady Fiestas’ a una mujer residente de Zuazua, Nuevo León, que organizó una reunión masiva, corrió a sus invitados y se quedó con los regalos que llevaron los asistentes.

La joven identificada como Vanessa Brillit, realizó una invitación general en un grupo de Facebook luego de que por cuestiones meteorológicas los invitados de la fiesta de su hija no llegaron.

“Quien guste venir a la fiesta de mi niña en Portal Norte. No ha llegado nadie, así que no me quiero quedar con toda la comida”, compartió.

Sin embargo, ante la gran afluencia de personas que asistieron después de la publicación viral, testigos aseguraron que la mujer corrió a los invitados al terminar el show de ‘Tiempo Mágico’.

“Y hasta con micrófono nos corrieron, que mala onda a muchos niños los sacaron llorando de ahí. Neta no es la manera de corrernos así”, comentaron.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, Brillit les indicó que se retiraran del lugar, debido a que se trataba de una reunión familiar, pero señalaron sentir indignación porque “se quedó con los regalos” y “no les dio de comer”.

Necesitamos a una Vanessa Brillit en el sureste para que corra los próximos huracanes de la temporada. pic.twitter.com/CKpy8ZEatk — Yo Soy Opinión General (@OpinionGeneral3) June 24, 2024

¿Qué respondió Vanessa Brillit?

Aunque la joven bromeó sobre la situación, aseguró que “está en la mejor disposición” de regresar los regalos que le entregaron a su hija, ya que no busca “hacerse famosa”.

“Estoy en la mejor disposición de regresar cada regalo que me pidan, en verdad, sólo díganme que es lo que llevaron y con gusto se los llevó”, comentó.

Además, reveló que tuvo que solicitar que los invitados se retiraran de la fiesta porque “se salió de control”.

“Había niños aventándose a la alberca sin supervisión y el dueño de la quinta me llamó la atención. Sé que nunca se tiene contenta a la gente, pero en mi publicación no pedí regalos", informó.

Algunas personas señalaron que la mujer vendió los regalos a través de Facebook Marketplace, sin embargo, Brillit respondió que “al menos monetizó”.

“Al menos yo lo vendí, no como ustedes que lo dieron gratis y todavía las cuernearon. Nomas que a ustedes no les dieron fama y tampoco monetizan”, reveló.