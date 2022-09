Lo que sabe del hombre que amenazó con estrellar avioneta contra un Walmart

Un empleado aeroportuario que sabía cómo despegar una aeronave pero no cómo aterrizarla robó una avioneta el sábado y amenazó con estrellarla contra un Walmart, estuvo volando en círculos durante cinco horas sobre los nerviosos habitantes de un poblado de Mississippi hasta que descendió en un campo de soya, donde fue arrestado por la policía.

Cory Wayne Patterson, de 29 años, terminó sano y salvo tras el brusco aterrizaje poco después de que publicara un mensaje de despedida dirigido a sus padres y hermana en Facebook, informaron las autoridades en una conferencia de prensa.

En su texto, Patterson aseveró que “nunca quise hacer daño a nadie de verdad”.

A pilot has threatened to intentionally crash this plane into a local Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/lvWqKfwBDA