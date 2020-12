Los 5 escándalos de Melania Trump como primera dama

Son los últimos días de Melania Trump en la Casa Blanca. El 20 de enero de 2021 el presidente Donald Trump deberá ceder el poder al demócrata Joe Biden, presidente electo en los comicios de 2021. Con ello, Melania también dejará de ser la primera dama del país.

Como parte de una de sus últimas acciones, Melania Trump presentó la decoración navideña de la Casa Blanca y también negocia la publicación de sus memorias, según Page Six.

A pesar de acciones notables, Melania Trump también enfrentó escándalos durante la administración. Aquí los más sonados.

1) Plagió el discurso de Michelle Obama

Antes de llegar a la Casa Blanca, Trump fue acusada de plagiar diferentes partes del discurso que Michelle Obama dio en la Convención Nacional Demócrata de 2008. La Casa Blanca negó las acusaciones y dijo que Melania usó palabras y valores comunes en su discurso.

2) Chaqueta causa controversia en centro de detención

En junio de 2018, Melania Trump viajó a la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, para visitar los centros de detención de menores inmigrantes.

Expresó su deseo de ayudar a reunir "rápido" a los niños que fueron separados de sus padres, tras cruzar la frontera sur del país sin papeles, pero instantes después fue envuelta por la polémica.

Al bajar y subir al avión, llevaba puesta una chamarra color verde militar que tenía impreso el mensaje: “I really don’t care. Do U?”. Se traduce en español como: “Realmente no me importa, ¿a ti?”.

Foto: AP

Cientos de usuarios en Twitter criticaron a la primera dama por usar una prenda con esa frase, en el contexto de una crisis humanitaria. La chamarra es de Zara y cuesta 39 dólares. Su portavoz minimizó el hecho y dijo que “solo era una chaqueta”. “Es una chaqueta. No hubo un mensaje oculto.

3) Ropa que vale más de lo que un estadounidense gana en un año

En mayo de 2017, la primera dama usó una chaqueta de Dolce & Gabbana de colores durante la cumbre anual del G-7 en Catania, Italia. La chaqueta costó $ 51,500 dólares, más de un millón de pesos mexicanos.

El costo ofendió a los estadounidenses, quienes señalaron que ellos no ganan eso ni en un año.

Foto: AP

4) Desplantes hacia Donald Trump

A lo largo de su estancia en la Casa Blanca, se han viralizado momentos donde Melania Trump es indiferente e incluso desprecia las acciones de su esposo.

Durante su primer viaje al extranjero como presidente, Melania desairó a Donald Trump sin importar la presencia de diplomáticos y medios de comunicación. La primera dama le dio un “manotazo” cuando éste intentó tomarle la mano, el acto quedó grabado y difundido en las redes sociales.

#Video Melania Trump le da un manotazo a Donald Trump a su llegada en Tel Aviv Israel, luego de que este intentara tomarle la mano. pic.twitter.com/wXhJlkNVB4 — xevt - xhvt (@xevtfm) May 23, 2017

Otro momento que se viralizó fue cuando Melania rechazó tomar la mano de Trump cuando él intentaba que saludara a las cámaras. Ella simplemente siguió caminando hacia adelante para evitarlo. Fue en febrero de 2018 en los jardines de la Casa Blanca.

Watch Melania swat #Trump's hand away, AGAIN.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/mNAP6rq5UK — orville lewis (@orvillelewis1) February 11, 2018

5) Mala relación con Ivanka Trump

Melania adoptó un semblante totalmente serio e incluso parecía enojada cuando Ivanka Trump dio un discurso en la Convención Nacional Republicana de 2020. De inmediato, el gesto dio de qué hablar en redes sociales y reavivó los rumores de la mala relación que mantienen.

Stephanie Winston Wolkoff, exconfidente de Melania Trump, asegura que hay una relación conflictiva entre la primera dama y la hija del presidente.

Lanzó el libro Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady donde supuestamente revelará detalles de las acciones que tramaron para impedir que Ivanka apareciera en las fotos de la investidura presidencial de Donald Trump, en 2017.